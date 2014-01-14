Как преодолеть аллергию на холод

"Зимой ко мне приходит все больше пациентов, которые жалуются на так называемую холодовую аллергию, - рассказывает столичный дерматолог Павел Демский, - при ней лицо в первые часы пребывания на морозе становится красным, начинает болеть, как при воспалении. А после прихода домой кожа может покрываться пузырьками, которых больно коснуться. Красные пятна могут быть не только на лице, но и по всему телу - на руках, на ногах. Но по сути это не аллергия, потому как на организм при ней не действует ни один аллерген. Это - острая реакция организма на холод, а симптомы похожи на истинную аллергию.

При подобной реакции кожи на мороз не советует принимать препараты против аллергии.

"Они только навредят и вызовут побочные эффекты, например, дополнительные высыпания на коже. Помню, как одна молодая девушка начала принимать антигистаминные таблетки, не проконсультировавшись со специалистом. Как побочный эффект, появилась сухость во рту, даже температура поднялась. Следует помнить: истинную аллергию лечат препаратами, а аллергию на холод ликвидируют, преодолевая симптомы".

Надо избегать переохлаждений. Перед выходом на улицу лицо смазывают "зимним" кремом. Им надо пользоваться в холодное время года всегда, даже если острой реакции на мороз не наблюдается.

"Оденьте теплый шарф с натуральной ткани , потому как синтетические материалы лишь усиливают аллергию. Мягким шарфом можно закрыть лицо к носу. Это убережет от холода, но если уж сильно утепляетесь, то шарф надо стирать каждый раз, как вернулись домой. Потому что на нем могут собираться бактерии, которые вы вдыхаете, и тем самым сами себя заражаете инфекцией".

Если хоть раз была аллергия на холод, советует выбросить средства для обработки кожи, которые содержат спирт. Они дополнительно поражают ее, усиливая и без того имеющееся воспаление.

"Вместо этого смазывать кожу лечебными маслами, которые вам самим нравятся. Лучше всего они будут впитываться в кожу, когда примете горячий душ и поры откроются. Намажьте кожу сразу после теплой ванны. Будет двойная польза - и кожа увлажнится, и настроение улучшится. А перед сном можно подогреть чашку воды и добавить в нее столовую ложку меда. Таким раствором смажьте пораженные части тела, подержите минут 15, а потом смойте".

gazeta.ua