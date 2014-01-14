Полноценный сон защитит от простуды

По словам, ученых и медиков, если вы спите менее 7 часов в день, то вы в 3 раза больше подвержены появлению простуды. А если вы спите плохо, то тогда риск увеличивается до 5 раз.

По данным исследований выясняется, что при уменьшении количества часов сна, сопротивляемость организма ослабевает.

Участников эксперимента каждый день опрашивали, сколько часов они спали и как они спали. Чем меньше спал человек, тем он больше был подвержен простуде.

Команда ученых провела исследование 153 здоровых людей, которых поместили в отель на 5 суток, эти люди были заражены вирусом простуды.

Мужчины и женщины, которые спали менее 7 часов, в 2,4 раз больше были подвержены влиянию вирусной инфекции, чем те, кто спал 8 и большее количество часов.

Известно, что нарушение сна в значительной степени оказывает влияние на иммунную систему человека, ослабляя ее.

Хороший сон - это та прерогатива, которую понимают и осознают все люди, которые заботятся о своем здоровье. Время, которое инвестировано в сон, это дивиденды здоровья.

7 советов, чтобы справится с простудой:

чтобы укрепить иммунную систему и бороться против многих вирусных инфекций, врачи рекомендуется следовать ниже перечисленным советам

1. спите больше

2. снимайте стресс

3. общайтесь

4. занимайтесь спортом

5. принимайте витамин С.