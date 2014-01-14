Полноценный сон защитит от простуды
Не менее 7 часов в день
По словам, ученых и медиков, если вы спите менее 7 часов в день, то вы в 3 раза больше подвержены появлению простуды. А если вы спите плохо, то тогда риск увеличивается до 5 раз.
По данным исследований выясняется, что при уменьшении количества часов сна, сопротивляемость организма ослабевает.
Участников эксперимента каждый день опрашивали, сколько часов они спали и как они спали. Чем меньше спал человек, тем он больше был подвержен простуде.
Команда ученых провела исследование 153 здоровых людей, которых поместили в отель на 5 суток, эти люди были заражены вирусом простуды.
Мужчины и женщины, которые спали менее 7 часов, в 2,4 раз больше были подвержены влиянию вирусной инфекции, чем те, кто спал 8 и большее количество часов.
Известно, что нарушение сна в значительной степени оказывает влияние на иммунную систему человека, ослабляя ее.
Хороший сон - это та прерогатива, которую понимают и осознают все люди, которые заботятся о своем здоровье. Время, которое инвестировано в сон, это дивиденды здоровья.
7 советов, чтобы справится с простудой:
чтобы укрепить иммунную систему и бороться против многих вирусных инфекций, врачи рекомендуется следовать ниже перечисленным советам
1. спите больше
2. снимайте стресс
3. общайтесь
4. занимайтесь спортом
5. принимайте витамин С.