Лечебный эффект обычных домашних средств

1. Ополаскиватель для рта лечит от грибка ногтей

Удивительно, но жидкость для ополаскивания рта при погружении ног в неё дважды в день успешно лечит большинство случаев грибка стопы.

В ополаскивателе содержатся антисептики в большом количестве и различные дезинфицирующие вещества.

Этому средству уже нашли очень много достойных и работающих применений – от мытья полов до лечения заболеваний, передающихся половым путём.

В добавлении ко всему этот ополаскиватель отлично справляется с лечением волдырей, а также избавляет от перхоти.

2. Йогурт избавляет от неприятного запаха изо рта

Исследованиям удалось доказать, что живущие в диетическом йогурте бактерии снижают количество бактерий, провоцирующих возникновение неприятного запаха изо рта.

Гибель этих бактерий освежает дыхание.

3. Оливковое масло спасёт от экземы

Всем известны увлажняющие свойства оливкового масла, а также тот факт, что оно обогащено витамином Е. Необходимо нанести нерафинированное оливковое масло на влажную кожу сразу же после душа.

Масло удержит влагу и облегчит болевые симптомы при экземе.

4. Сахар остановит икоту

Икота очень раздражает, но вы можете быстро от неё избавиться, всего лишь съев чайную ложку обычного сахара.

Специалисты подчеркивают, что неожиданное воздействие на рецепторы языка, отвечающие за восприятие сладкого вкуса, перегружает соответствующими импульсами нервные окончания во рту, что и останавливает икоту.

5. Мятная жвачка и жвачка со вкусом корицы облегчают симптомы стресса

Исследования продемонстрировали, что жевание таких жвачек увеличивает концентрацию внимания, делает человека более собранным и снижает усталость минимум на 20 процентов.

Выяснилось, что люди, принимавшие участие в эксперименте, на 25 процентов меньше чувствовали усталость и становились на 30 процентов более сосредоточенными.

Более того, тем, кто жевал такие жвачки, поездка за рулём казалась короче на 30 процентов по времени по сравнению с теми, кто вёл автомобиль, не жуя жвачки.

6. Скотч лечит от бородавок

Многие люди сталкивались с такой неприятностью, как бородавки. Процедуры избавления от них, как правило, включают болезненное лечение кислотой, холодом, прижиганием и лазерную терапию.

Однако, даже обработка бородавок жидким азотом (лечение холодом) лишь в 60 процентах случаев даёт результат. Для сравнения: абсолютно безболезненное использование скотча эффективно в 85 процентах случаев.

Нужно всего лишь наклеить скотч на поверхность бородавки и оставить на неделю. По истечению этого времени необходимо просто промыть участок кожи водой и потереть его пемзой. После необходимо наклеить скотч ещё на неделю.

Повторять следует до полного исчезновения бородавки.

7. От неприятного запаха ног спасёт водка

Чтобы справиться с неприятным запахом ног, необходимо протирать ступни смоченной в спирте тряпкой. Спирт, который сдержится в водке, является антисептиком, плюс ко всему он сушит кожу.

Спирт также уничтожает бактерии и грибки, которые провоцируют развитие неприятного запаха, более того, он устраняет сырость, способствующую размножению болезнетворных микробов.

8. Лимоны и оливки эффективны в борьбе с морской болезнью

Во время укачивания происходит избыточное выделение слюны. Это вызывает тошноту.

Но если при первых признаках морской болезни начать есть оливки или положить в рот дольку лимона, то тошнота уйдёт благодаря особым веществам, танинам, которые содержат эти продукты.

9. Помидоры спасут от угрей

В помидорах очень много витаминов С и А, они полны антиоксидантами и полезными кислотами. Всё это очень эффективно используется при лечении кожных расстройств. Особенно эффективно применение помидор для избавления от повышенной жирности кожи.

Необходимо приготовить пюре, нанести его на лицо и оставить на 1 час. Затем промыть лицо холодной водой. Процедуру повторять ежедневно в течение одной недели.

infoniac.ru