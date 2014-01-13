Полезные свойства красного лука
17:29, 13 января 2014Страна
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На 20% снижают уровень плохого холестерина
Медики обычно рассказывают о пользе белого или репчатого лука. Но специалисты из Гонконга решили выяснить, чем полезен красный лук. Результаты оказались удивительными.
Исследования показали, что в красном луке содержится большое количество веществ, которые снижают уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым развитие сердечного приступа.
Через 8 недель регулярного употребления в пищу красного лука уровень плохого холестерина снижается на 20%. Китайские медики подтвердили, что активные вещества, входящие в состав красного лука, снижают риск развития ишемической болезни сердца.
Ранее ученые из Джорджии доказали противораковые свойства красного лука.
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