Полезные свойства красного лука

Медики обычно рассказывают о пользе белого или репчатого лука. Но специалисты из Гонконга решили выяснить, чем полезен красный лук. Результаты оказались удивительными.

Исследования показали, что в красном луке содержится большое количество веществ, которые снижают уровень холестерина в крови, предотвращая тем самым развитие сердечного приступа.

Через 8 недель регулярного употребления в пищу красного лука уровень плохого холестерина снижается на 20%. Китайские медики подтвердили, что активные вещества, входящие в состав красного лука, снижают риск развития ишемической болезни сердца.

Ранее ученые из Джорджии доказали противораковые свойства красного лука.