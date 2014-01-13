Как не допустить инфаркт миокарда
Развивается из-за закупорки просвета сердечной артерии
Наиболее драматичным заболеванием в кардиологии обычно считается инфаркт миокарда.
В последние годы получил широкое распространение термин «острый коронарный синдром». К острому коронарному синдрому относят острые варианты ишемической болезни сердца: нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда.
Так как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда неотличимы по симптомам при первом осмотре больного, после проведения электрокардиограммы устанавливают один из двух диагнозов.
Острый коронарный синдром служит предварительным диагнозом, позволяет врачу определить порядок и неотложность выполнения диагностических и лечебных мероприятий.
Основная цель введения этого понятия - необходимость применения активных методов лечения (тромболитическая - разрушающая тромб терапия) до восстановления окончательного диагноза (наличие или отсутствие крупноочагового инфаркта миокарда).
Острый коронарный синдром развивается из-за закупорки просвета пораженной атеросклерозом коронарной (сердечной) артерии. Это происходит по причине разрыва или надрыва внутренней стенки сосуда в месте расположения атеросклеротической бляшки.
Содержимое атеросклеротической бляшки образует тромб, что и создает непроходимость участка коронарной артерии для крови. Фоном присоединяется спазм артерии в области тромба, что усиливает непроходимость сосуда для крови, а значит и возможность доступа питания и кислорода к клеткам сердечной мышцы.
Факторы, способствующие разрыву внутренней стенки сосуда с прикрепленной атеросклеротической бляшкой:
увеличение напряжения сосудистой стенки (при повышении давления, физическом, эмоциональном стрессе, тахикардиях);
рыхлость атеросклеротической бляшки, связанная с накоплением в ней холестерина;
повышение вязкости крови.
Самым показательным симптомом острого коронарного синдрома будет боль. Она сильная и длительная (от нескольких часов до суток), за грудиной или в левой половине грудной клетки. По ощущению — сжимающая (симптом «сжатого кулака») и давящая, отдающая в левое плечо, левую руку, в нижнюю челюсть, между лопаток.
Боль сопровождается общей слабостью, холодным потом, чувством нехватки воздуха, сердцебиением, перебоями в работе сердца, чувством страха смерти.
Главным для установки диагноза острого коронарного синдрома в самом начале служат симптомы сердечного болевого приступа и данные электрокардиографии, которая должна быть произведена в течение первых 10 минут после обращения к врачу.
Обращение должно быть немедленным, как только возникли похожие болевые ощущения. Это как раз та ситуация, когда все решают минуты.
Задача близких и родных человека с острым коронарным синдромом в самые короткие сроки обеспечить доступ квалифицированной медицинской помощи. Также и в ситуации, когда плохо стало постороннему человеку на улице.
Профилактика включает наблюдение и лечение у кардиолога имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза. А также необходимость контролировать уровень давления крови,в первую очередь лекарственными препаратами,назначенными врачом.