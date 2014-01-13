Как не допустить инфаркт миокарда

Наиболее драматичным заболеванием в кардиологии обычно считается инфаркт миокарда.

В последние годы получил широкое распространение термин «острый коронарный синдром». К острому коронарному синдрому относят острые варианты ишемической болезни сердца: нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда.

Так как нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда неотличимы по симптомам при первом осмотре больного, после проведения электрокардиограммы устанавливают один из двух диагнозов.

Острый коронарный синдром служит предварительным диагнозом, позволяет врачу определить порядок и неотложность выполнения диагностических и лечебных мероприятий.

Основная цель введения этого понятия - необходимость применения активных методов лечения (тромболитическая - разрушающая тромб терапия) до восстановления окончательного диагноза (наличие или отсутствие крупноочагового инфаркта миокарда).

Острый коронарный синдром развивается из-за закупорки просвета пораженной атеросклерозом коронарной (сердечной) артерии. Это происходит по причине разрыва или надрыва внутренней стенки сосуда в месте расположения атеросклеротиче­ской бляшки.

Содержимое атеросклеротической бляшки образует тромб, что и создает непроходимость участка коронарной артерии для крови. Фоном присоединяется спазм артерии в области тромба, что усиливает непроходимость сосуда для крови, а значит и возможность доступа питания и кислорода к клеткам сердечной мышцы.

Факторы, способствующие разрыву внутренней стенки сосуда с прикрепленной атеросклеротической бляшкой:

увеличение напряжения сосудистой стенки (при повышении давления, физическом, эмоциональном стрессе, тахикардиях);

рыхлость атеросклеротической бляшки, связанная с накоплением в ней холестерина;

повышение вязкости крови.

Самым показательным симптомом острого коронарного синдрома будет боль. Она сильная и длительная (от нескольких часов до суток), за грудиной или в левой половине грудной клетки. По ощущению — сжимающая (симптом «сжатого кулака») и давящая, отдающая в левое плечо, левую руку, в нижнюю челюсть, между лопаток.

Боль сопровождается общей слабостью, холодным потом, чувством нехватки воздуха, сердцебиением, перебоями в работе сердца, чувством страха смерти.

Главным для установки диагноза острого коронарного синдрома в самом начале служат симптомы сердечного болевого приступа и данные электрокардиографии, которая должна быть произведена в течение первых 10 минут после обращения к врачу.

Обращение должно быть немедленным, как только возникли похожие болевые ощущения. Это как раз та ситуация, когда все решают минуты.

Задача близких и родных человека с острым коронарным синдромом в самые короткие сроки обеспечить доступ квалифицированной медицинской помощи. Также и в ситуации, когда плохо стало постороннему человеку на улице.

Профилактика включает наблюдение и лечение у кардиолога имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза. А также необходимость контролировать уровень давления крови,в первую очередь лекарственными препаратами,назначенными врачом.

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