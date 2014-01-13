Предупреждают водителей об ухудшении погодных условий

ГАИ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: снег, мокрый снег, сильный ветер, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ГАИ напоминает автовладельцам об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимний период. Отправляясь в дорогу, следует проверить техническое состояние автомобиля, обратить особое внимание на состояние внешних световых приборов транспортных средств, стеклоочистителей, обогревателей салона.

Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), могут пригодиться дополнительный комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата, зарядное устройство к мобильному телефону, горячие напитки в термосе, номера телефонов дежурных частей ГАИ и аварийных служб.

При резком ухудшении погодных условий по возможности следует воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.