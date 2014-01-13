Завтра в Крыму - снег и метели

Завтра, 14 января, в Украине удержится облачная погода с прояснениями, без осадков, только ночью и утром в северных, восточных областях и Приазовье местами небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в то же время в Крыму ожидается снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, в горах местами 25 м/с.

На дорогах гололедица. Ветер будет преобладать западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и Крыму 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°.