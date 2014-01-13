Опасные последствия ревматизма

Суставы поражаются примерно в 50% случаев болезни. В этом случае у ребенка появляется жар, опухоль и резкая боль в суставах. Раньше всего заболевают коленные, голеностопные, локтевые суставы, а затем ревматизм может поразить и мелкие суставы кисти руки, стопы и даже позвоночника. От других заболеваний суставов ревматизм отличает то, что боль и опухоль в одном суставе держатся недолго, обычно не больше 2-3 дней, в редких случаях затягиваются на 1 – 2 недели. Но, исчезнув в одном суставе, боль быстро переходит в другой, третий и так далее. Ревматизм, таким образом, как бы перескакивает, перелетает с одного сустава на другой; отсюда возникла приставка к названию болезни: летучий ревматизм. Еще одна особенность в том, что, как бы ни были сильны боль и опухоль, через пару недель они бесследно исчезают, не оставляя последствий.

Поражается нервная система. Эта форма ревматизма проявляется в виде так называемой хореи. При ней поражается головной мозг. Болезнь начинается мало заметными признаками. Человек становится раздражительным, плаксивым. Появляются легкие подергивания в руках, лице. Предметы могут выпадать из рук, портится почерк. Когда это происходит у ребенка, то дома и в школе зачастую принимают все это за шалость, за которой иногда следует наказание. Потом подергивания усиливаются, больному становится трудно ходить и правильно сидеть, речь делается непонятной. В тяжелых случаях могут появиться параличи и почти полная потеря речи.

Поражение сердца при ревматизме не всегда можно вовремя увидеть: бывает, что оно протекает бессимптомно. В этом случае о ревматизме узнают во взрослом возрасте, когда болезнь уже запущена, спустя много лет после перенесенной ангины, давшей начало процессу (так в большинстве случаев и происходит). При этом формируется порок сердечного клапана, чаще всего — митрального, который приводит к инвалидности и часто требует хирургического лечения. Если симптомы все-таки есть, то ребенок пожалуется на боль в сердце, усталость, слабость при ходьбе, бегании, ему будет трудно подниматься по лестнице, из-за одышки и сердцебиения. При исследовании врач обнаружит учащение пульса, расширение сердца, шум и другие признаки серьезного заболевания.