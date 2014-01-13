Причины хейлита

Под экзотическим названием скрывается нередкий диагноз - воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. Хейлит появляется в морозную ветреную погоду и нередко становится хроническим: губы постоянно шелушатся, покрываются долго не заживающими трещинами. Говорить и улыбаться становится больно.

Нередко это заболевание провоцирует нефизиологическое ротовое дыхание: человек не может вдыхать воздух носом из-за хронического ринита. Очевидно, что лечить нужно основное заболевание.

Кроме этого, хейлит может возникать из-за недостаточного ухода за губами, потому в холодное время используйте качественную гигиеническую помаду или бальзам для губ. Еще одна из возможных причин - навязчивая привычка облизывать и покусывать губы. Скорее избавляйтесь от нее!

Дефицит в организме витаминов и минералов также провоцирует хейлит. Посоветовавшись с врачом, подберите оптимальный для вас витаминный комплекс.