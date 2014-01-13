Холод может вызвать мигрень

Сильно охлажденные напитки или мороженое могут вызвать приступ холодовой мигрени. Специалисты называют эту реакцию ice-cream headach - «головная боль от мороженого».

Но такое состояние вызывают не только холодные продукты.

Случается, при выходе на улицу (особенно без головного убора) появляется ощущение, что челюсти буквально свело, а голова сейчас расколется от боли. Это и есть холодовая мигрень - прямая дорога к невралгии тройничного нерва. И это уже серьезно.

Основной упор на профилактику! Потому всегда носите головной убор, и зимой поосторожней с холодными десертами и напитками.