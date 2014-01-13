Холод может вызвать мигрень
13:27, 13 января 2014Страна
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Зимой вместо мороженого - горячий чай
Сильно охлажденные напитки или мороженое могут вызвать приступ холодовой мигрени. Специалисты называют эту реакцию ice-cream headach - «головная боль от мороженого».
Но такое состояние вызывают не только холодные продукты.
Случается, при выходе на улицу (особенно без головного убора) появляется ощущение, что челюсти буквально свело, а голова сейчас расколется от боли. Это и есть холодовая мигрень - прямая дорога к невралгии тройничного нерва. И это уже серьезно.
Основной упор на профилактику! Потому всегда носите головной убор, и зимой поосторожней с холодными десертами и напитками.
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