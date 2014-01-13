Натуральный пчелиный мед - это ценный пищевой продукт, который имеет диетические свойства. Этот продукт содержит легкоусвояемые углеводы и биологически ценные вещества, которые обеспечивают питание клеток во время употребления меда или во время местного его применения (на раны, кожу, слизистые оболочки).

Диетические свойства меда предопределены особенностями его химического состава: преобладают моносахары, которые являются легкодоступным субстратом для клеток, высокое содержание фруктозы, наличие биологически активных веществ.

Составляющие меда: фруктоза - 38-44 %, глюкоза - 31-36 % и вода - 17-21 %), энергетическая ценность 3150-3350 ккал, что ниже, чем энергетическая ценность сахара (сахарозы) - 4000 ккал. Поэтому мед очень быстро вызывает ощущение насыщения, а избыток его вызывает тошноту. Поэтому, невзирая на преимущественно углеводный состав, мед часто рекомендуют применять в составе диет и рационов, которые обеспечивают уменьшение массы тела, для снижения аппетита и ощущения голода. Глюкоза, фруктоза, другие моносахары, которые составляют 70 % массы меда, непосредственно всасываются в пищеварительном тракте, начиная с ротовой полости, поскольку не нуждаются в предыдущей обработке пищеварительными соками. Это также является одной из причин быстрого насыщения в случае употребления меда.

В состав меда входят: натрий, калий, магний, железо, хлор, фосфор, сера, йод. Количество некоторых минеральных солей в составе меда почти такое же, как в сыворотке крови человека (!). Есть в меде и биологически активные низкомолекулярные ингредиенты (витамины, аминокислоты и тому подобное). И хотя их немного, но они имеют огромное значение, поскольку совмещенные с другими достаточно важными для организма веществами. В случае употребления они способствуют нормализации функций пищеварительного тракта, быстро всасываются, обеспечивают жизненно важные органы и ткани ценными энергетическими соединениями. Есть в меде и стимуляторы, которые повышают жизнедеятельность организма, ферменты, макро- и микроэлементы, перекис водорода, растительные антибиотики, лизоцим, ацетилхолин и тому подобное.

В отличие от синтетического (именно синтетического) рафинированного сахара мед - натуральный продукт и имеет такие преимущества:

- не раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта;

- легко и быстро усваивается организмом;

- быстро высвобождает (отдает) необходимую энергию и возобновляет силу тех, кто много ее теряет;

- легче иных сахаров пропускается через почки;

- имеет седативный эффект на организм.