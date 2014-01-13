Украинцам не советуют отдыхать в Таиланде

Министерство иностранных дел призывает украинцев не летать в Таиланд .

Как пишет ТСН, массовые уличные протесты в стране продолжаются уже второй месяц, однако ситуация обострилась, признают представители туроператоров. Они советуют туристам не летать в Таиланд. Следовательно, некоторые авиакомпании, которые предлагают туристическим агентствам чартерные перевозки, уже отменили рейсы в Бангкок.

Хуже ситуация с теми, кто не может теперь вылететь из Таиланда.

Журналистка "ТСН.Особливе" Татьяна Боковня только вернулась с отдыха в Таиланде. По ее словам, на всех курортах очень спокойно, а о проблемах и протестах на улицах узнала только, когда возвращалась в Бангкок в аэропорт.

"Когда 11 января мы ехали в аэропорт, а ехали три часа, это очень нетипично, потому что это расстояние можно было преодолеть за полчаса", - сказала она.