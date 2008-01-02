5 простых правил избавят от сутулости

1. За столом не сутулиться, сидеть с прямой спиной, прижимаясь к спинке стула. От глаз к книге, которую держите в руках, должно быть не меньше 30 см.

Книгу лучше читать на специальной подставке с наклоном 40-45 градусов.

2. Когда сидите за столом или перед телевизором, не кладите ногу на ногу, потому что при этом утруждается кровообращение в ногах. Сидя долго за столом, периодически двигайте ногами. Через каждые 30-45 минут, если есть такая возможность, встаньте, подвигайтесь.

3. После работы вечером рекомендуется выполнять упражнения, которые помогут разгрузить позвоночник от его дневного напряжения. Одним из упражнений должна быть йоговская "кобра": лежа на животе, поднимаете ровные ноги и голову, глядя на потолок.

4. Ежедневно делать утреннюю гимнастику.

5. Академик Норбеков утверждает: если ежедневно выполнять физические упражнения для позвоночника, можно возобновить межпозвонковые диски, уменьшить проявление остеохондроза, увеличить гибкость позвоночника, а вместе с тем улучшить осанку своего тела и самочувствия. Он предложил упражнения для тренировки и омоложения позвоночника.

Они базируются на следующих движениях: растягивание-взимание, сгибание-разгибание, скручивание-раскручивание. Таким образом, с помощью упражнений происходит массаж дисков, хрящей, а также прилегающих связок, суставных сумок. Они лучше снабжаются кровью, становятся эластичными, меньше стареют и постепенно вылечиваются. В процессе тренировки межпозвонковые диски утолщаются и позвонки рассовываются на свое естественное место.

Вы можете "вырастить" себе молодой гибкий позвоночник независимо от того, сколько вам лет. Для этого только нужно не лениться, проявить волю и настойчивость, и вы обязательно достигнете своей цели. Растягивая позвоночник, мы улучшаем функции всех внутренних органов и свое здоровье