80% детей страдают аллергией на коровье молоко

80% детей до 14 лет сегодня страдают аллергией на коровье молоко. Организм каждого четвертого российского ребенка не переносит пшеницу, кунжут и черный перец. Это показало исследование специалистов Центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

Как сообщила заведующая отделением вирусологии Центра здоровья детей РАМН доктор медицинских наук Татьяна Сенцова, у детей проверяли аллергенность к 90 самым употребляемым продуктам питания. Выяснилось, что организм большинства малышей и подростков непринимает коровье молоко. Аллергенными признаны также детские молочные смеси, йогурты и сыры на их основе. По мнению специалистов, это может быть связано с качеством кормов, которые сегодня принимают в пищу животные, а также с тем, что иммунная система детей ослаблена. Любопытно, что многие младенцы страдают от аллергии даже к материнскому грудному молоку. Оказалось, причина в том, что родительницы, в свою очередь, употребляют коровье молоко.

Одними из самых аллергенных признаны также пшеница и продукты из нее, кунжут и ряд специй (в том числе черный перец). Кроме того, детский организм стал плохо воспринимать морепродукты и некоторые экзотические фрукты, например киви и авокадо. А вот число детей, у которых есть аллергия на сою, значительно снизилось. Самым же безопасным с точки зрения аллергенности признано козье молоко.

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