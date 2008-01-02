В Украине - половина продуктов с трансгенами

Ивано-Франковск. 1 января. УНИАН. Специализированную лабораторию по определению генетически модифицированных организмов (ГМО) имеют намерение открыть на базе ГП "Ивано-Франковскстандартметрология".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП "Ивано-Франковскстандартметрология", это будет второй в Украине диагностический центр (один работает в "Укрметртестстандарте"), который будет определять наличие трансгенных компонентов в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье. Создана инициативная группа по подготовке к созданию такой лаборатории, но необходимых средств (380 тыс. грн.) для приобретения оборудования предприятие не имеет. Общественность и предприниматели Ивано-Франковской области, представители ГП "Ивано-Франковскметрология" обратились к главе облгосадминистрации Николаю ПАЛИЙЧУКУ и председателю областного совета Игорю ОЛИЙНЫКУ с просьбой рассмотреть возможность финансирования создания лаборатории.

Согласно результатам исследований "Укрметртестстандарта" установлено, что в Украине ГМО содержатся в половине продуктов питания. По информации специалистов, у человека, который постоянно потребляет продукты с высоким содержанием таких веществ, растет достоверность аллергических реакций, нарушения обмена веществ, изменяется сопротивляемость организма к антибиотикам, растут осложнения при лечении некоторых заболеваний.