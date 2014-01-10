В Украине снизилась смертность от транспортных травм

В Украине снизились показатели смертности в результате транспортных травм.

Об этом сообщил начальник Управления реформ медицинской помощи Минздрава Украины Константин Надутый сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

По его убеждению, одной из причин такой статистики являются позитивные сдвиги в предоставлении экстренной медицинской помощи потерпевшим.

«На сегодняшний день первоочередное задание – насытить транспортом экстренную медицинскую помощь. Мы ожидаем финансирования этого направления, чтобы через несколько лет преодолеть эту проблему. Чтобы человек, который нуждается в экстренной медпомощи, уже на этапе транспортировки получал адекватную помощь. Мы сегодня имеем тенденцию уменьшения смертности при транспортных травмах, потому что потерпевшие с политравмами сразу же попадали в реанимобиль, а не в УАЗик. Соответственно, в больницу их доставляли в более управляемом состоянии. Это и успех, и вектор, что мы должны делать», - отметил Надутый.

Он также подчеркнул, что скорая медицинская помощь полностью обеспечена медикаментами.

«Нет случаев, чтобы «скорая» приехала к больному, а лекарственных препаратов у нее нет. Жалоб по «скорой» очень мало. Улучшились уровень предоставления помощи, медикаментозное обеспечение, есть даже излишки», - отметил чиновник.