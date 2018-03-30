Закаливание холодом может снизить иммунитет

Как избежать болезней в сезон простуд? Некоторые пьют витамины, лекарства, а кто-то пробует закаляться холодом, купаясь в проруби. Правильно ли это? И болеют ли «моржи» простудными заболеваниями?

Понятие «криотерапия» (лечение холодом)в официальную медицину вошло более ста лет назад. Немецкий врач Себастьян Кнейп заболел пневмонией, окунулся в ледяные воды Дуная и стал поправляться. Сейчас известно, что разумно использованный холод может снять отеки, воспаление, обновляет ткани организма.

Криотерапия активно применяется в медицине

Лечение холодом эффективно в различных областях медицины:

- в лечении травм и болезней суставов для снятия боли и отека;

- в косметологии – для удаления мелкой сыпи на коже, снятия отеков;

- в дерматологии – для снятия зуда, удаления ороговевших мозолей, папиллом.

Канадские ученые провели исследования и выяснили, что дозированное влияние низких температур повышает выработку «гормонов счастья» - эндорфинов и серотонина. Это может быть использовано для лечения неврозов и депрессий.

Закаливаться нужно, но относиться к этому следует серьезно

Успех закаливания наступает лишь в том случае, если процедуры проводятся постепенно и систематично. Погружение в холодную воду нетренированного человека может привести к остановке сердца, судорогам, спазмам в области горла.

Начинать закаливание можно с ежедневного обтирания рук и ног прохладной водой, затем включить в обтирание область груди, спины. Каждый день следует понижать температуру воды на градус. Когда тело привыкнет к холодным обтираниям, можно переключиться на обливание водой: опять-таки начать с прохладной (25°С) и постепенно понижать температуру.

При этом надо учесть, что холодовое закаливание не рекомендовано при холодовой аллергии, воспалительных гинекологических заболеваниях, туберкулезе, нарушенной функции почек.

Какие закаливающие процедуры выбрать зимой: моржевание, то есть купание в холодной воде, бег по снегу, обливание на улице?

Польза и вред моржевания

При погружении человека в ледяную воду поверхность тела остывает и кровь устремляется вовнутрь, тем самым улучшая работу органов. Если следовать этой логике, то чем больше мы мерзнем, тем становимся здоровее. Но это не совсем так. На самом деле лечебное действие ледяной воды приходится только на первые секунды омовения в проруби. Все последующее пребывание в ледяной воде делает человека менее защищенным перед болезнями, снижает иммунитет.

У «моржа», который долго плавает, разгребая куски льда, иммунные клетки забывают о своих обязанностях и становятся недееспособными. А микроорганизмы уже не встречают никаких препятствий и размножаются по-прежнему. Так что «моржи» так же, как и все люди, болеют простудными заболеваниями.

Регулярные холодовые воздействия в конечном счете изнашивают организм. Многие врачи отмечают, то у заядлых "моржей" вырабатывается зависимость, потребность в холодовых процедурах. Если же сделать длительный перерыв в моржевании, то развивается депрессия, апатия, ослабляется иммунная система. В результате многолетней перегрузки надпочечников могут возникнуть расстройства гормональной функции. Кстати, у известного сторонника моржевания Порфирия Иванова возникали серьезные проблемы с сосудами и почками.

Грань между тем, когда холод полезен, и тем, когда наносит вред, очень тонка. Важный принцип – точное дозирование и постепенность процедур, чтобы не вызвать переохлаждения.

Прорубь или парная?

Наиболее результативная методика закаливания – чередование холодного и горячего. Очень хорошо распариться в бане, а потом рвануть к реке и окунуться в ледяную воду. Но из студеной реки обратно нужно бежать в парилку.

При таких процедурах тело не будет ощущать дискомфорта. Кровоток ускоряет свое движение в несколько раз, бактерии начинают гибнуть пачками. Такая методика закаливания эффективна и вреда не приносит.

По морозу босиком

Известный способ закаливания – по морозу босиком. Это не так опасно, как моржевание. Дело в том, что пушистый снежок за счет рыхлости структуры оказывает мягкое воздействие на ступни ног. При этом волнообразно улучшается кровообращение (от конечностей к внутренним органам) за счет активизации биологических точек на поверхности стопы.

Но не стоит без подготовки нырять с головой в сугроб. Как и при любом методе закаливания, важны регулярность и последовательность. В первый раз надо просто умыться снегом, обтереть руки до локтей. На следующий день можно походить по снегу босиком 15-20 секунд. Каждый раз надо увеличивать время на 5-10 секунд – до 3-х минут. Дольше ходить по снегу нельзя – будет банальная простуда.

Физиологи считают, что при помощи регулярного закаливания снегом можно укрепить дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую систему и повысить сопротивляемость инфекциям.

Инна Колошук, врач-гигиенист

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