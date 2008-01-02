В темном шоколаде нет ничего полезного

Британский медицинский журнал Lancet на этой неделе страшно расстроил всех любителей шоколада. На страницах издания появилась статья, авторы которой опровергают представление о пользе темного шоколада.

До самого последнего времени никто не сомневался в том, что темный шоколад полезен для здоровья. Считалось, что в нем содержится большое количество флавоноидов - веществ, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, предотвращают развитие болезни Альцгеймера и, кроме того, помогают справиться с усталостью. Такая информация содержалась во множестве научных статей.

Результаты новых исследований, однако, огорчат сладкоежек. Оказывается, многие производители выпускают темный шоколад вовсе без флавоноидов или с очень низким их содержанием. Дело в том, что эти вещества имеют горький вкус, который не всем нравится.

Об изменениях состава производители и не думают писать на этикетке, вводя тем самым в заблуждение потребителей. Те, налегая на любимое лакомство, не получают таким образом ни грамма полезных флавоноидов, зато съедают слишком много сладкого, что приводит к известным последствиям.

"Зло, скрывающееся в темном шоколаде - это жиры, сахар и лишние калории", - пугают авторы статьи любителей сладкого. Эксперты напоминают, что шоколад, с флавоноидами или без, должен быть компонентом сбалансированной диеты.

Справедливости ради стоит отметить, что к неумеренному употреблению шоколада никто и не призывал. Ученые уже давно рассчитали количество шоколада, которое необходимо съедать в день для достижения максимального оздоровительного эффекта. Оно, увы, оказалось небольшим: это примерно 25 г, или несколько квадратиков, отломленных от плитки.

Из вышедших ранее научных статей известно, что шоколадом можно лечить диабет и гипертонию, а также запущенный кашель. И только такой безумный фанатик, как Адольф Гитлер, мог замыслить совершение массового убийства с помощью шоколада. В разгар Второй мировой войны фюрер собирался забросить в Британию большую партию взрывающихся шоколадок, надеясь этим сломить боевой дух англичан.

Medinfo.ru