В Украине появятся больницы интенсивной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления реформ медицинской помощи Министерства здравоохранения Константин Надутый сегодня на пресс-конференции.

По его словам, больница интенсивной помощи будет иметь 14 основных профилей, которые будут предоставлять перечень определенных медицинских услуг при острых состояниях и заболеваниях.

«Это – не «лежанка», чтобы просто полежать. Их можно приравнять к больницам скорой медицинской помощи. В пределах 90 км человек будет иметь возможность получить весь объем медицинской помощи. Приемное отделение, реанимация, операционный блок – это элементы, к которым будут монтироваться остальные структуры. Это начальный этап, который будет отрабатываться в ближайшее время», - сказал Надутый.

По его убеждению, необходимо разгрузить специализированную помощь, чтобы перенести объемы хирургической помощи, помощи при инсультах, инфарктах в другие лечебные заведения.

«Семь таких больниц уже определены в Киеве, 10 - в Донецке, 12 - в Днепропетровской области. В этих больницах будет оказываться помощь при экстренных состояниях и болезнях. Постепенно будут закрываться хирургические отделения, в которых делается менее 2 тыс. хирургических операций в год. Потому что в таких заведениях хирургическая помощь опасна. Там не может быть обеспечена квалификация рук хирурга, которые должны оперировать ежедневно. Там, где меньше 500 родов в год, медицинская помощь является опасной», - считает Надутый.