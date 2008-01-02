Англия готовит революцию в хирургии

Хирургический робот под названием i-Snake создают британские специалисты, надеющиеся, что их "детище" станет поистине революцией в медицине.

Благодаря этому прибору врачи смогут осуществлять сложные процедуры, которые сегодня возможны только с применением хирургического вмешательства.

Эксперты лондонского Имперского колледжа получили на эти цели грант в размере 2,1 млн. фунтов стерлингов (более 4 млн. долларов).

i-Snake представляет собой длинную трубку, в которой находятся микромоторы, датчики и инструменты для видеонаблюдения; предназначен прибор главным образом для упрощения процедуры аортокоронарного шунтирования, однако его можно использовать и в целях диагностики кишечника и других органов, в которые иным способом проникнуть без хирургии очень сложно.

Поначалу устройство будет тестироваться в лабораторных условиях, но уже вскоре его создатели намерены начать его применение и на пациентах.

"Несравненные возможности по получению изображения и других данных в сочетании с доступностью и чувствительностью i-Snake позволит осуществлять гораздо более сложные диагностические и терапевтические процедуры, чем те, что возможны сегодня", - говорит известный хирург лорд Ара Дарзи, заместитель министра здравоохранения Великобритании.

"В числе финансовых преимуществ, которые сулит применение i-Snake, - более раннее, менее дорогостоящее лечение при меньшей необходимости хирургического вмешательства, более скорое восстановление после операции, сокращение времени самой операции, - отмечает лорд Ара, - а также не поддающиеся подсчетам выгоды от улучшения ухода за пациентом и качества жизни".

Доктор Тед Бианко из благотворительного медицинского фонда Wellcome согласен с коллегой. "Прошли те времена, когда в операционной правил хирургический скальпель, - говорит он. - Будущее хирургии за умными устройствами, такими как i-Snake".

Учитывая все эти факторы, специалисты уже сегодня работают над тем, чтобы вообще избежать необходимости применения скальпеля.

Один из возможных способов - так называемая эндоскопическая транслюминальная хирургия (английская аббревиатура - NOTES), предполагающая использование в медицинских целях естественных отверстий в человеческом теле.

www.bbc.co.uk