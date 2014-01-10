Как помочь ребёнку при рвоте

Рвота – результат инфекции желудочно-кишечного тракта. Она напрямую связана с инфекцией, начало которой дают бактерии.

Рвота может возникать и в случае развития иных заболеваний, которые требуют непосредственного медицинского вмешательства. Для этого может потребоваться назначение медикаментозных препаратов. Рвота очень часто возникает у детей, особенно в раннем возрасте.

Причины рвоты весьма разнообразны. В большинстве случаев рвоте предшествует тошнота, повышенное слюноотделение, быстрое и глубокое дыхание.

Причинами рвоты хоть у ребенка, хоть у взрослого являются переедание, укачивание, расстройство желудка или нарушение правильной работы кишечника (отравления, инфекции, аллергия на пищу, повреждения), различные нарушения работы мозга (инфекции, головная боль, травмы и ушибы головы, опухоли), проблемы, связанные с внутренним ухом (укачивание и головокружение).

Необходимо также различать рвоту и срыгивание. Срыгивание обычно происходит без усилий, напряжения мышц живота и диафрагмы, и является результатом переполнения желудка пищей или воздухом.

Первым делом, необходимо установить причину рвоты. Если произошло отравление, тут уж не стоит мешать. Рвота – защитная реакция организма, с помощью которой из организма выводится поражающий фактор, то есть токсины.

При сильной рвоте, чтобы предупредить обезвоживание, рекомендуется давать примерно раз в час специальный раствор, позволяющий восстановить жидкость в организме. Не давайте сладкие, кислые или соленые напитки.

За один раз позволительно пить жидкость небольшим количеством и маленькими глотками. Только врач сможет выписать вам противорвотные препараты и при необходимости, направит в больницу. Необходимо знать, что физическая активность может только усилить тошноту и рвоту.

Родители каждого ребенка (особенно младенца!) должны знать о том, в каких случаях при появлении рвоты требуется немедленная помощь врача.

Итак, необходимо вызывать «скорую», если у ребенка наблюдаются следующие симптомы:

в рвотных массах примесь крови красного или коричневого цвета;

частая повторная рвота (более четырех раз за 2 часа), приводит к быстрому обезвоживанию;

рвота, которая сопровождается высокой температурой, значительной вялостью ребенка, полусознательным или бессознательным состоянием;

рвота, которая возникает после падения ребенка, травмы головы;

рвота, которая сопровождается болью в животе, отсутствием стула (перистальтики).

Правила доврачебной помощи при рвоте несложны.

Если у ребенка наблюдается рвота, его нельзя оставлять самого.

Ребенка необходимо развернуть на бок, уложить в полувертикальном положении или держать вертикально на руках.

После каждого приступа рвоты необходимо попить и промыть рот чистой водой.

До установления причин рвоты не давайте ребенку лекарств и не кормите его.

Сохраняйте спокойствие — рвота пугает маленьких детей (и родителей тоже). Психологическое спокойствие вашего ребенка и меры предотвращения обезвоживания являются ключевыми для быстрого восстановления.

Центры, которые регулируют рвотные рефлексы, находятся в головном мозге. Поэтому беспокойство и страх у ребенка могут спровоцировать повторные приступы. Успокойте ребенка.

Обращение к врачу при рвоте у ребенка, особенно повторной, обязательно.

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