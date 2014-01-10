Причины возникновения цирроза печени

Что такое цирроз печени? Цирроз является одним из самых опаснейших осложнений многих заболеваний печени.

Заболевание, которое приводит к циррозу, в той или иной форме уничтожает клетки печени (воспалительные процессы, отравление, рубцевание и др.). Это приводит к появлению рубцовых образований печени, орган прекращает свою нормальную жизнедеятельность.

Причин возникновения цирроза печени много. Но основной причиной во всем мире считается злоупотребление спиртным.

Причиной цирроза становятся также любые воспалительные процессы в печени. Вирусные гепатиты (В, С, дельта, G) – одна из наиболее распространенных причин цирроза. Наиболее циррозогенны вирусы С и дельта, причём вирус гепатита С называют «ласковым убийцей», т. к. он приводит к циррозу печени в 97% случаев, при этом длительно заболевание не имеет никаких клинических проявлений.

Чаще других циррозом печени страдают люди, имеющие контакты с ядами, вредными веществами (железо, медь), которые накапливаются в печени, крови и других органах. Жирная пища, некоторые лекарственные препараты способны нанести печени непоправимый вред.

Является ли цирроз серьезной проблемой? Да, это очень опасное заболевание, сложно поддающееся лечению и приводящее к смерти практически также часто, как и онкология.

Печень - незаменимый орган в вашем организме, который отвечает, прежде всего, за выведения токсических веществ и отходов жизнедеятельности. Кроме этого, печень синтезирует целую группу веществ, без которых организм не сможет функционировать. Еще одна опасность цирроза – нарушение связи между печенью и желчными протоками, что напрямую дестабилизирует пищеварительный процесс.

Самые специфические симптомы цирроза печени следующие:

пожелтение кожи (желтуха). Также желтеет белок глаз. Происходит это из-за повышенного содержания билирубина в крови;

утомляемость;

слабость;

снижение или полная потеря аппетита;

кожный зуд (при застое желчи и накоплении в крови большого количества желчных кислот);

кровоподтеки и синяки (происходит из-за снижения свертываемости крови).

Возможны также:

боль в правом боку и правом подреберье, и подложечной области, усиливающиеся после еды (особенно после приема острой, жирной пищи), физической нагрузки. Боли вызваны увеличением печени, сопутствующими заболеваниями пищеварительной системы;

тошнота, иногда рвота (возможна кровавая рвота при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода и желудка);

чувство горечи и сухость во рту;

раздражительность;

частый жидкий стул (особенно после приема жирной пищи);

вздутие живота;

снижение массы.

Цирроз печени - диагноз, которого стоит избегать любым способом, стоит только беречь свою печень и вести здоровый образ жизни. Обращение к врачу в любом случае избавит от волнений, связанных с неправильной самодиагностикой.

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