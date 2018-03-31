Как проснуться бодрым и оптимистичным

Как начнешь день, так его и проведешь. Истина не нова. Но как же начинать день с хороших мыслей, если каждый раз он начинается со зловещего «дзззыыыыынь», вырывающего вас из объятий Морфея в самый неподходящий момент? Как проснуться в хорошем настроении?

Ощущение разбитости и нежелание двигаться с трудом помогает прогнать чашечка утреннего кофе, а ежедневную работу приходится выполнять на автомате. Об энтузиазме и азарте и речи не идет… И только к вечеру удается «разгуляться» так, что наступление его замечаешь только к утру. Можно ли вставать, жить, работать и засыпать по-другому? Так — чтобы с утра до вечера чувствовать себя Мужчиной, а не унылой улиткой? Можно! Сомнологи утверждают, что для этого нужно всего лишь научиться жить по своим внутренним биологическим часам и слушать свой организм. А Дальше — по пунктам.

Циклы сна

Сон — не перерыв в деятельности мозга, это просто иное состояние сознания. Действительно, во время сна мозг проходит через несколько различных фаз, или стадий, активности, повторяющихся с примерно полуторачасовой цикличностью. Именно поэтому идеальный вариант, если время вашего сна будет кратно полутора часам — 6;7,5; 9 или 10,5 часов (больше спать просто неприлично, но некоторые замученные жизнью представители сильного пола умудряются). Считается, что мужской сон, как правило, более глубокий, чем женский, поэтому будить себя в неположенное время мужчине — вдвойне кощунство.

Что же делать, если вы заметили, что ваши личные циклы сна не укладываются в отведенный полуторачасовой интервал? Искать иной способ — пробуждения — по душе. Благо современные технологии их предлагают немало.

Время бежит зигзагом

Львиная доля опозданий на работу случается из-за того, что рефлекторно мы вырубаем будильник после первых двух секунд его дребезжащего вопля, думаем про себя: «еще 5 минут и встану…» и продолжаем спать дальше!

Для таких бедолаг ученые придумали убегающий будильник!

Обезвредить такое чудо будет непросто, он убегает по извилистой и хаотической траектории. Если после такой утренней пробежки вы опять закутаетесь в одеяло, то только по той причине, что бегающий будильник заведен ошибочно и сегодня вообще не нужно вставать так рано.

Убегающий будильник оснащен достаточно гибкой системой настройки способа пробуждения. Например, функцию «убегания» можно включать во время повторного звонка.

Умный будильник

Это чудо техники ведет себя по отношению к вам гораздо более лояльно: ему не нужно указывать не точное время пробуждения, а интервал, в течение которого вам нужно проснуться. С помощью специальной манжетки, которая одевается на запястье, он следит за вашим сном, за тем, как вы ворочаетесь, и будит вас в самый подходящий, по его мнению, момент. Данные о движениях передаются посредством беспроводного соединения на будильник, где устройство анализирует их и принимает решение о том, стоит ли позволить вам досмотреть сон или вас можно смело будить. Прекрасная возможность проснуться в хорошем настроении!

В комплекте с будильником — две манжеты, благодаря чему он может устраивать пробуждение сразу двоим. Правда, непонятно, как ему удастся разбудить одного из спящих и при этом не нарушить сон другого. Еще одна функция — «пение колыбельных». Будильник может наигрывать одну из трех приятных успокаивающих мелодий перед сном. При этом устройство само понимает, когда вы заснули и отключается. А если вам вдруг среди ночи захочется узнать, который час, вы можете включить будильник при помощи манжеты, не вставая с кровати.

Подушка-будильник

В подушке есть слой светодиодов под поверхностью, который и излучает свет постепенно нарастающей интенсивности. Кроме того, слой выполняет функции дисплея, показывая текущее время на поверхности подушки.

За сорок минут до назначенного времени пробуждения подушка начинает светиться и мягко выводит пользователя из сна. Такой плавный и естественный процесс пробуждения помогает установить биологические часы и суточный ритм сна / бодрствования.

Постепенное пробуждение позволяет организму избежать обычного (и очень вредного) шока от внезапно включающегося будильника. Цикл сна завершается естественным образом, благодаря «эффекту рассвета». Кроме того, своим будильником вы не разбудите больше никого в доме, так как он не издает звуков! Нажатием одной кнопки можно включить подсветку и использовать подушку в качестве ночника. Или часов.

Естественно, такой будильник подойдет не всем. Многие сбрасывают во сне подушку на пол, ложатся на нее животом, или вовсе зажимают между коленями. Устраивать бой такими подушками-будильниками тоже, по всей видимости, небезопасно. Да и стирать ее непросто.

Вставать по правилам

Ну, а если вы не доверяете современным технологиям, а чувствовать себя бодрым и отдохнувшим ну очень хочется, придерживайтесь нескольких простых правил, которые помогут вам с утра прийти в чувство.

1. Глаза

Веки нужно открывать тогда, когда вам захочется их открыть. Если сделать это раньше — они будут «слипаться», и, скорее всего, в течение всего дня будет хотеться спать. Поэтому не нужно спешить, и после выполнения следующих пунктов глаза откроются сами собой. Это также решение вопроса: как проснуться в хорошем настроении.

Первым делом после того, как вы пришли в сознание, нужно сделать движения глазами с закрытыми веками. Хорошо подойдут круговые движения, восьмерки, диагонали и т.д.

2. Вижу-слышу-осязаю!

Проснуться — значит почувствовать внешний мир. Для этого хорошо подойдет метод 1-2-3-4-5: назовите про себя одну вещь, которую слышите, одну — которую видите, (это может быть и внутренний образ) и одну — которую чувствуете. Затем — по две вещи, по три, по четыре и, наконец, по пять. Так вы плавно «возвратитесь в реальность». Кстати, обратная процедура (5-4-3-2-1) отлично помогает заснуть.

После активизации психологической займемся активизацией физиологической:

Сжимаем-разжимаем поочередно пальцы рук и ног. Раз по 5-10.

Улыбаемся (5-10 раз).

Делаем 2-3 глубоких вдоха.

«Моргаем» 5-10 раз. Глаза можно не открывать.

Потягиваемся всем телом.

Мягко растираем руками лицо, виски и уши. Уши — обязательно.

Растираем руки, живот, ноги. В общем, все тело. Живот растирать или вертикально, или по часовой стрелке.

Встаем. 3. Заряжаемся!

Зарядка — очень важная вещь. Нужна для того, чтобы разогнать кровь. Количество упражнений должно быть таким, чтобы не было тяжело.

Круговые движения головой влево-вправо.

Махи руками: вперед-назад, вместе-поочередно.

Наклоны вперед.

Круговые движения тазом влево-вправо.

Круговые движения в коленях влево-вправо.

Отжимания.

Приседания.

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