Разработан новый метод выращивания стволовых клеток

Группа японских ученых под руководством профессора Киотского университета, обладателя нобелевской премии по медицине и физиологии Синъи Яманаки открыла новый способ эффективного выращивания индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS).

Результаты научных исследований были опубликованы в среду в британском журнале Scientific Reports. В исследовательскую группу входили ученые из Университета Киото, Университета Осаки, Университета Кобэ и других вузов.

Согласно документу, японским ученым удалось разработать метод выращивания множества многофункциональных стволовых клеток без использования питающих клеток животного происхождения. Основными трудностями прежнего подхода к культивированию iPS-клеток считались трудоемкий и долгий процесс подготовки питающих клеток, а также риск развития инфекций при последующей трансплантации.

Однако при новом методе выращивания, который также назвали "свободным от питающих клеток" (feeder-free method), применяются фрагменты рекомбинантного ламинина и искусственная питательная среда, включающая в себя различные виды аминокислот и витаминов.

По мнению ученых, данный метод позволит не только ускорить процесс выращивания многофункциональных стволовых клеток в десятки раз, но и значительно снизить риски, связанные с возможными различными инфекциями.

В 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (induced pluripotent stem cells - iPS). Они способны формировать клетки различных органов. Таким образом, стало возможным создавать ткани и органы из клеток самого пациента взамен поврежденных или утерянных из-за болезни или травмы. За это открытие в 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии. За семь лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.

korrespondent.net