В больницу доставлен пострадавший альпинист из Украины

Альпинист из Украины, пострадавший при восхождении на Эльбрус, доставлен в больницу, сообщили УНИАН в Управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

«В 13.05 мск спасатели передали пострадавших работникам Центра медицины катастроф. Один из пострадавших с травмами головы доставлен в Центральную районную больницу Тырныауза. Второй альпинист в госпитализации не нуждается», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, таким образом, поисково-спасательная операция на Эльбрусе завершена успешно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, утром в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 5100 м с обрыва сорвались два туриста из Украины (группа туристов состояла из 8 человек). На помощь туристам выдвинулся Эльбрусский поисково-спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.