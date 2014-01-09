Дети, которых кормят с ложки, рискуют растолстеть

В частности, при такой форме кормления дети не всегда могут понять, наелись ли они, пишет The Daily Mail. Самый идеальный вариант, если ребенок ест самостоятельно в период отнимания его от груди.

Доктор Эми Браун из Университета Суонси подчеркивает: когда ребенок сам контролирует процесс, он вряд ли будет переедать и научится регулировать свой аппетит. В перспективе это поможет ему выработать правильное пищевое поведение. Данный вывод был сделан после того, как сравнению подверглись две группы детей.

Первая группа ела сама (разрешалось самостоятельно брать твердые продукты с самого начала), а вторую кормили детским питанием. В общей сложности в эксперименте участвовали 298 детей. Проводились наблюдения за введением в рацион твердых продуктов, когда детям было 6-12 месяцев.

Позднее, в 18-24 месяца, фиксировался вес и поведение этих детей. Оказалось, именно самостоятельные дети могли остановиться, если чувствовали, что наелись. Внешние факторы на это никак не влияли.

Meddaily