Как предупредить инсульт

Причина возникновения инсульта – нарушение кровообращения в головном мозге. Из-за недостатка питания происходит повреждение части мозга и закупорка сосудов. В результате возникает кровоизлияние и гибель мозговой ткани.

Инсульт, после заболевания сердца и рака, занимает лидирующее положение по смертности в мире. Распространенный возраст – 40-60 лет. Какие причины могут привести к разрыву сосуда или его закупорки?

К основным причинам, приводящим к тяжелым последствиям, относятся:

высокое давление;

атеросклероз;

сердечно-сосудистые заболевания.

Нарушение липидного обмена при сахарном диабете ведет к образованию холестериновых бляшек, что повышает риск возникновения инсульта. Алкоголь, курение, избыточная масса тела, возраст, также относятся к факторам риска.

Высокое давление – одна из основных причин, приводящих к разрыву сосудов. Для предотвращения заболевания необходимо снизить давление. Причиной повышенного давления могут быть вязкость крови, высокое содержание холестерина, лишний вес, проблемы с почками, сахарный диабет, стресс, неправильное питание.

Профилактика инсульта: «нет» кофе и «да» спорту

Необходимо исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную и копченую пищу, больше пить чистой воды. Контролировать вес, заниматься физическими нагрузками. Если гипертония вызвана определенными заболеваниями, требуется постоянное медицинское наблюдение.

Профилактика инсульта складывается из нескольких основных шагов. Один из них – снижение холестерина. Иными словами, при профилактике инсульта необходимо насытить диету продуктами, способствующими понижению уровня холестерина. Чемпионы среди них: овсяные хлопья, миндаль и соевые продукты. Проверять холестерин необходимо раз в год – после двадцати лет, и раз в полгода – после сорока.

Профилактика инсульта: борьба с атеросклерозом

Второй шаг на пути профилактики инсульта, – борьба с атеросклерозом. В этом может помочь преобладание в диете овощей и фруктов. Одно из объяснений, почему овощи и фрукты крайне необходимы для профилактики инсульта, в том, что эти продукты – богатейшие источники антиоксидантов, которые, как известно, снимают воспаление и предупреждают образование бляшек на стенках артерий. Антиоксиданты расширяют кровеносные сосуды, а, значит, улучшают кровоток. Так что для профилактики инсульта лучше употреблять большое количество свежих овощей и фруктов в таком разнообразии, какое вы только способны себе позволить.

Один из наиболее ценных фруктов для профилактики инсульта – банан, богатый калием. Ученые доказали, что рацион, почти не содержащий калий, повышает риск возникновения инсульта на 30%. Два-три банана в день или горсть чернослива насыщают меню калием, не оставляя инсульту никаких шансов.

Профилактика инсульта: «ні» соли

Необходимо также уменьшить количество съедаемой соли. Также необходимо свести до минимума потребление переработанных продуктов: рыбных и мясных консервов, кетчупов, колбас и других копченых продуктов.

Как видите, при профилактике инсульта многое зависит от образа жизни, его менять трудно, но возможно. Медикаментозную профилактику всегда сможет подобрать грамотный кардиолог, особенно, если присутствует риск и вы обратились вовремя.

Но бывают ситуации, когда скорую помощь необходимо вызывать незамедлительно:

появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица, руки или ноги, обычно с одной стороны тела;

необычное затруднение или нарушение речи;

резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;

неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

острые головные боли без каких-либо понятных причин.

В такой ситуации решающими будут организованность действий близких нам людей и профессионализм медиков.