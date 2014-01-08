Как правильно пить спиртное, чтобы не навредить здоровью

"Есть такой анекдот: " Чем отличается начальник на корпоративе от алкоголика ? Первый думает: " Как бы ни выпить ? " - А второй: " Где выпить ? " Но вечером они в одинаковом состоянии " , - говорит Анатолий Вершигора, 63 года, главный врач киевской станции скорой помощи.

"К сожалению, у нас нет культуры пития. Считается, молодым людям лучше пить вино. Старшим - более крепкие напитки, но меньшее количество. Смешивать нельзя. Особенно когда пьете красное вино и еще что-то. Это может вызвать сильные мигрени. А коньяк вообще употребляют после трапезы . А у нас его выпивают вместо водки и закусывают оливье и голубцами."

Часто отравление вызывает обезвоживание организма. Поэтому на каждую рюмку алкоголя врач советует запивать таким же количеством воды. Идеальная доза - стакан вина или рюмка чего-нибудь покрепче за один час.

"Чтобы избавиться от похмелья, обязательно много пить, не менее двух литров в сутки. Хорошо нейтрализует алкоголь сладкий чай из мяты и лимона. Аспирин плюс две таблетки цитрамона снимают головную боль. Чтобы вывести из организма токсины, пьют активированный уголь. Ну и рассол соленых огурцов. Или морскую капусту или просто раствор морской соли из расчета чайная ложка на полчашки воды."

Кроме того советует поспать днем хотя бы два часа. Позавтракать нежирным мясом и картофелем. И стараться избегать спорта и физических нагрузок.

gazeta.ua