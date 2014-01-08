В Киеве системно уничтожают деревья

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что незаконное уничтожение деревьев в столице носит системный характер, в связи с чем внесла соответствующее представление в Киевскую городскую государственную администрацию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на результаты прокурорских проверок.

По словам начальника отдела ГПУ Александра Амплеева, выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений на объектах благоустройства, в том числе в границах территорий природно-заповедного фонда.

«Собственно, в качестве примера могу привести незаконное уничтожение зеленых насаждений на территории парка «Партизанская слава» и парка-памятника садово-паркового искусства имени Т.Г. Шевченко в городе Киеве. Размер нанесенного государству ущерба составляет почти 200 тыс. грн», - сообщил он и отметил, что по этим фактам Киевской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере начато два уголовных производства, досудебное следствие по которым продолжается.

Также, отметил прокурор, имеются случаи незаконного уничтожения зеленых насаждений при проведении строительных работ, в связи с чем прокурорами зарегистрированы уголовные производства.

«Так, должностные лица одного из обществ в отсутствии разрешительных документов организовали незаконное уничтожение более тысячи деревьев при строительстве жилого дома с подземным паркингом в Соломенском районе города, чем государству нанесли ущерб на сумму 750 тыс. грн», - сообщил Амплеев.

Аналогичные нарушения, сообщил начальник отдела, выявлены на территории Печерского, Дарницкого и Шевченковского районов столицы.

По словам прокурора, имеют место неединичные случаи незаконного использования бюджетных средств, выделенных для проведения работ по озеленению территории города. По таким фактам начаты уголовные производства прокурорами Дарницкого, Оболонского, Печерского и Подольского районов столицы.

Кроме того, он сообщил, что допускаются нарушения требований закона при предоставлении под строительство земельных участков с находящимися на них зелеными насаждениями.

«В августе текущего года Киевской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере начато уголовное производство в отношении служебных лиц Киевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. На основании незаконных заключений этих должностных лиц Киевским городским советом изменено целевое назначение земель лесного фонда и два участка стоимостью более 500 тыс. грн предоставлены в частную собственность для строительства», - сообщил Амплеев.

По результатам проверки прокурорами начато 15 уголовных производств, внесено 36 представлений. На сегодняшний день рассмотрено и удовлетворено 22 документа прокурорского реагирования, по которым к ответственности привлечено 36 должностных лиц. Предъявлено к суду 46 исков, из них 5 рассмотрены и удовлетворены.

«Ввиду того, что выявленные нарушения носят системный характер, по результатам проверки внесено представление в Киевскую городскую государственную администрацию», - сообщил Амплеев.