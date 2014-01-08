Минздрав закупил лекарства по завышенным ценам - депутаты

Фракция "Батькивщина" требует от Генпрокуратуры, МВД, СБУ, Счетной палаты, Госфининспекции и Министерства экономики провести безотлагательную проверку фактов закупки Министерством здравоохранения в декабре 2013 года лекарств по завышенным ценам и привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОО “Батькивщина”, соответствующее депутатское обращение направил заместитель председателя партии, народный депутат Павел Петренко.

В обращении отмечается, что 23 декабря 2013 года Министерство здравоохранения в рамках осуществления госзакупок закупило лекарственные средства у компаний-посредников по существенно завышенным ценам, что «привело к растрате бюджетных средств в особо крупных размерах».

В частности, как утверждает депутат, цены были завышены на такие препараты:

- препарат "Кансидаз" был закуплен Минздравом по цене 4361 грн за упаковку, тогда как в Чехии его стоимость составляет 3741 грн;

- препарат "Микамин 50 мг" был закуплен по цене 4421 грн за упаковку, его стоимость в Венгрии – 1698 грн;

- препарат "Микамин 100 мг" был закуплен по цене 8737 грн за упаковку, его стоимость в Чехии – 3368 грн;

- препарат "Онкаспар" был закуплен по цене 18285 грн за упаковку, его стоимость в Польше – 12511 грн;

- препарат "Ноксафил" был закуплен по цене 11628 грн за упаковку, его стоимость в Словакии – 5867 грн;

- препарат "Симулект" был закуплен по цене 15660 грн за упаковку, его стоимость в Венгрии – 9663 грн.

Как отмечает Петренко, эти закупки были осуществлены у компаний-посредников, которые уже неоднократно выступали «фигурантами скандалов по необоснованно завышенным ценам на лекарства, - «Людмила-Фарм», «Фармадис», «ФРА-М».

"В целом только по этих семи закупкам, проведенных Минздравом, переплата бюджетных средств составляет более 13 миллионов гривен", - говорится в депутатском обращении.

В связи с этим Петренко обратился в Генпрокуратуру, МВД, СБУ, Счетную палату, Госфининспекцию и Министерство экономики с требованием провести безотлагательную проверку фактов закупки Минздравом в 2013 году лекарств по завышенным ценам и привлечь всех должностных лиц к ответственности.