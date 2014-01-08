9 января в Украине до 7° тепла

По Украине в четверг, 9 января, будет облачно с прояснениями, днем - 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных, ночью и в Днепропетровской, Полтавской и местами в северных областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла, на крайнем юге и западе - до 10° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 4-6° тепла.