9 января Землю накроет мощная магнитная буря

10:01, 08 января 2014
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Вспышка на Солнце 

В четверг, 9 января, жителей Земли может ждать магнитная буря.

 
Это прогнозируют специалисты в Институте прикладной геофизики Росгидромета, передают Vesti.Ru.
 
Это произойдет, если нашей планеты достигнет облако плазмы, выброшенной в результате мощной вспышки на Солнце – она была зарегистрирована накануне в 20.32.
 
Вспышка – одна из крупнейших за последние годы – произошла в группе пятен 1944 и стала уже второй за минувший вторник. Первая – обладала меньшей мощностью. Специалисты присвоили ей класс M5.6.
 
В основу классификации положена мощность рентгеновского излучения, регистрируемая на поверхности Земли. Всего классов пять: по возрастанию мощности A, B, C, M и X. Переход на каждый новый уровень означает увеличение мощности излучения в 10 раз.
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