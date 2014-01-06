Груша омолодит кожу

В промышленной косметике существует целые ряды продуктов с добавлением груши. Да и у себя дома мы можем приготовить немножечко чуда на основе этого плода – груша насытит нашу кожу природными витаминами и микроэлементами.

Итак, если вас решительным образом не устраивают ваши веснушки, вы может попробовать отбелить их следующим образом: зрелую грушу разминают, отжимают сок, а мякоть накладывают на лицо (при сухой коже мякоть смешивают с сухим молоком до консистенции кашицы) на 15-20 минут и смывают водой. Эта же маска полезна и при нечистой, в пятнах, коже.

Для сухой кожи зимой полезна маска, приготовленная из натертой на терке груши, столовой ложки сметаны и столовой ложки грейпфрутового сока. Держать ее надо полчаса и смыть теплой водой.

Сок груши подходит для ухода за любым типом кожи. Маски и лосьоны из груш делают кожу лица гладкой, эластичной, сокращают поры. Кашица из мякоти спелой груши на лице держится 20 минут и смывается сначала теплой, а затем холодной водой.

Рецепт для нормальной и жирной кожи. Выберите самую красивую кисло-сладкую грушу и используйте ее мякоть для маски. Разомните 2 столовые ложки мякоти груши, добавьте пару чайных ложек взбитых белков и нанесите полученную массу на лицо. Маска из груши обладает свойством снимать усталость кожи и повышать настроение.

Маска из одной мякоти способствует заживлению ссадин и трещин, омолаживает и освежает кожу.