Что ускоряет обмен веществ

Продукты, ускоряющие обмен веществ, будут способствовать похудению. Поэтому их стоит включать в рацион питания, если перед вами стоит задача избавления от лишнего веса. Продукты эти действуют по-разному, но при их регулярном приеме обмен веществ может значительно ускориться, пишет povarenok.ru .

Про то, как можно и нужно худеть, в наше время известно почти все. Известны и продукты, ускоряющие обменные процессы, то есть увеличивающие затраты энергии. Если энергии для обменных процессов не хватает, то организм берет ее из запасов - из подкожно-жировой клетчатки, которая и запасалась именно для таких случаев.

Было установлено, что к продуктам, ускоряющим обменные процессы, относятся белки (тощее мясо, рыба, молочные продукты, орехи), углеводы (овощи, фрукты, ягоды, продукты из цельного зерна), рыбий жир, специи, чай, кофе, шоколад и вода.

Белки

Белки - это тощее мясо, рыба, молочные продукты. Для переработки белков требуется больше энергии, чем для переработки других продуктов (недостающие калории организм получает за счет сжигания запасов жира, при этом энергозатраты увеличиваются почти вдвое) поэтому они и способствуют похудению. Употребление белковой пищи способствует ускорению обменных процессов, поэтому так эффективны белковые диеты для похудения.

В молоке, кроме того, содержится много кальция, а этот минерал способен значительно ускорить обмен веществ. Если употреблять молочные продукты три раза в день, то можно ускорить обменные процессы более чем на половину.

Источником растительного белка являются орехи - они также способствуют ускорению обмена веществ, но из-за того, что они очень калорийны, их нельзя есть много. В орехах много также полезных растительных жиров и микроэлементов, участвующих в обмене веществ.

Углеводы

Все углеводы можно разделит на простые и сложные. Простые углеводы называются также легкоусвояемыми, так как они быстро всасываются в кровь и включаются в обмен веществ. Существенных энергозатрат при их употреблении нет, а вот в виде жира они могут откладываться.

В отличие от простых, сложные углеводы усваиваются медленно и на это идет гораздо больше энергии. К таким углеводам относятся овощи, каши, хлеб грубого помола, фрукты и ягоды.

Овощи - это основной источник сложных углеводов. Кроме того, в них много минеральных веществ, за счет чего они также ускоряют обмены процессы. Источником сложных углеводов являются и цельнозерновые продукты, к ним относятся хлеб грубого помола, гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная крупы.

Из фруктов следует особо отметить ананасы и цитрусовые. В ананасах содержится фермент бромелайн, который помогает усваивать белки, ускоряя тем самым обмен веществ. Цитрусовые (грейпфруты, лимоны, апельсины) также способствуют значительному ускорению обменных процессов за счет содержания в них большого количества биологически активных веществ (витаминов, макро- и микроэлементов).

Для правильного обмена веществ необходимы как животные, так и растительные жиры. Потребность в растительных жирах можно компенсировать любым растительным маслом. А вот животные жиры рекомендуют получать в виде рыбьего жира, который регулирует уровень биологически активного вещества лептина в организме, отвечающего за скорость обмена веществ в организме и за сжигание жира. Рыбий жир можно получать в виде жирной рыбы (например, лосося), а можно в виде капсул, которые продаются в аптеке.

Специи

Большинство специй способствуют ускорению обмена веществ. Добавляя их в пищу, можно ускорить обмен веществ. Так, в остром перце содержится капсаицин - именно он придает перцу жгучий вкус и ускоряет обмен веществ. Также действует имбирь, фенхель и все остальные специи.

Природные стимуляторы

К природным стимуляторам относятся кофеинсодержащие напитки - черный и зеленый чай и кофе. Под действием кофеина в организме вырабатывается больше нейромедиаторов (веществ, передающих нервные импульсы) адреналина и норадреналина, которые и ускоряют обменные процессы.

Природным стимулятором является и шоколад - под его воздействием выделяется нейромедиатор серотонин, который также ускоряет обмен веществ.

Вода - это обязательная составная часть всех биохимических процессов в нашем организме, из которых строится обмен веществ. Поэтому если воды мало, все обменные процессы замедляются. В день нужно выпивать до полутора литров воды. Кроме того, вода подавляет аппетит и помогает «извлекать» из запасников (депо) отложенные жиры.

Таким образом, действительно существуют продукты, способные ускорять обмен веществ. Более того, выбор их достаточно велик, и из них вполне можно составить правильный рацион питания, который поможет сбросить лишние килограммы.