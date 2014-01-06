Теплая вода поможет в лечении гриппа

Одним из самых лучших средство против простуды и гриппа является теплая кипяченая вода. Если вы почувствовали приближение простуды, то необходимо срочно вносить коррективы в свое меню. Откажитесь от еды, чая, кофе, какао, соков и иной жидкости и отдайте предпочтение теплой кипяченой воде. При этом, нужно сказать, что за день нужно выпить не менее полутора-двух литров.

Медики объясняют свой совет тем, что вода обладает исключительным свойством выводить их организма токсины, вирусы и другую «нечисть». Вода также нейтрализует кислую среду в желудке, и поможет ускорить выздоровление.

Правда, нужно сказать, что такой способ избавления от простуды и гриппа подходит далеко не всем. Так, например, по мнению врачей, отказаться от подобных оздоровительных процедур нужно людям с низким уровнем сахара в крови и низким уровнем артериального давления.

Не следует прибегать к данному способу лечения и тем, кто страдает недостаточным кровоснабжением мозга, а также больным вегетососудистой дистонией. От «сидения» на воде лучше воздержаться людям, чей возраст перевалил за восемьдесят, а также истощенным и ослабленным людям.