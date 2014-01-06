Парафин использовался в медицине и косметологии с давних времен. Парафин использовался для лечения вывихов, отбеливания кожи, как средство для расслабления мышц . Не потерял своей актуальности парафин и сегодня.

Медицинское действие парафина основано на длительной и равномерной тепловой действия на больной орган.

При каких же заболеваниях полезно применять парафин ? К этим заболеваниям относится периостит, артрит, миозит, трофические язвы, раны, ожоги, вывихи и переломы , хронические заболевания внутренних органов , например , язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка , гастрит , хронический гепатит , а также его используют при заболеваниях кожи и болезнях периферической нервной системы ( радикулит , неврит , невралгия ) .

Парафиновые процедуры проводятся ежедневно или через день по полтора-два часа до сна по тридцать- шестьдесят минут .

Полный курс лечения этим средством составляет двенадцать -двадцать процедур.

В лечение парафином есть свои противопоказания и их обязательно нужно учитывать. Нельзя проводить парафиновые процедуры при острых воспалительных процессах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях , лихорадке , склонности к кровотечениям, гипертонической болезни.

Как уже было сказано ранее, в парафина есть и косметические свойства . Он обладает омолаживающим и увлажняющим свойством. В зимнее время парафиновые процедуры рекомендованы для рук.

Не стоит забывать и о ножках. Сделав парафиновую маску на ступни, вы заметите, что кожа стала мягкой и нежной, как у ребенка. Поможет парафин избавиться от мелких морщин.

Но, важно сказать, что с такими заболеваниями , как сахарный диабет, гипертония, гнойники и инфекционные заболевани, делать парафиновые маски не следует.

Получасовые парафиновые обертывания оказывают успокаивающее действие на организм человека . Парафиновые процедуры можно проводить и самостоятельно.

Как это сделать?

1. Для проведения процедуры не подходят парафиновые свечи. Необходимо в аптеке купить специальный очищенный косметический парафин.

2. Растопить парафин на водяной бане в глубоком эмалированной посуде.

3.Перед нанесением парафина необходимо очистить кожу от отмерших частичек эпидермиса с помощью скраба для тела. После этого, на кожу нужно нанести увлажняющий крем.

4. Нанесите парафин на необходимый участок тела. Наносить его нужно шесть-восемь раз подряд через короткие промежутки времени. На парафин наложите полиэтилен и ткань. Оставьте такой компресс на двадцать пять минут.