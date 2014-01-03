Мы живём сегодня в очень быстром темпе. Каждый день решаем множество важных проблем, разруливаем массу сложных ситуаций. Часто не даём себе времени на отдых, перестаём радоваться простым вещам, мало уделяем внимания своим близким, переутомляемся.

Организм человека, конечно, очень вынослив и обладает огромными ресурсами. Но эти ресурсы не бесконечны. Если их расходовать бездумно, не подпитывать, они могут попросту закончиться, и случится беда. Первой сигнализирует о неблагополучии в организме человека нервная система. Она подаёт команды сердцу, сосудам, иммунной системе и при длительной перегрузке перестаёт справляться со своими функциями. От перенапряжения может наступить нервное истощение организма.

Нервное истощение: симптомы

Симптомы нервного истощения проявляются в двух категориях: интеллектуальные и физические. Интеллектуальные проявляются расстройствами концентрации и памяти, неспособностью сосредоточиться и снижением обучаемости. Физические симптомы начинаются с раздражительности и постоянной усталости. Даже длительный сон не приносит отдыха, все дела идут с напряжением, любая мелочь становится проблемой.

С причинами нервного истощения каждый из нас сталкивается ежедневно. Это недостаток отдыха, повышенные физические и эмоциональные нагрузки, и практически уже привычные стрессы.

Несбалансированное питание, травмы, хронические заболевания, инфекции, хирургическое вмешательство и интоксикации могут также привести нашу нервную систему в состояние, далекое от стабильного и гармоничного.

К лечению нервного истощения нужно подходить комплексно. Зачастую нервное стощение пытаются лечить только медикаментами (транквилизаторы, нейролептики и т.д.) однако эти препараты имеют множество побочных эффектов и не гарантируют результат.

Нервное истощение: лечение

Начните с восстановления покоя и отдыха. Необходимо снять напряжение, тревогу и наладить нормальный сон.

Создайте себе жизнь в щадящем режиме, находясь в домашней обстановке, постоянно включайте спокойную музыку. Существуют специально подобранные аудиоколлекции со звуками тропического леса, морской стихии, пения птиц или просто подберите сборник релаксирующей музыки.

Нервное истощение: остановитесь

Научитесь самоанализу, разложите внутренне по полочкам все, что вас тревожит и волнует, все проблемы запишите на листок бумаги. Найдите больше времени для себя, встреч с друзьями и отдыха на природе. Проблем в принципе не существует – однако мы сами не устаем их придумывать и создавать из окружающей нас действительности.

Научитесь извлекать пользу из стрессов. Ведь любое нервное потрясение – это опыт, опыт реагировать и справляться с ситуацией достойно и без глобальных последствий. Наша сумасшедшая жизнь все равно не оставит нас в покое, стрессы будут и дальше, но в наших силах сделать их появление кратковременным и быстропроходящим.

Громоотвод в виде физические упражнения так же необходим для лечения нервного истощения. Самое простое — длительные прогулки на свежем воздухе и плавание.

Лечение нервного истощения не всегда бывает легким и в некоторых случаях может потребоваться даже стационарное лечение, но правильное лечение и психологические установки приведут к полному выздоровлению, жизнь станет видеться и ощущаться как нечто хорошее и приятное!

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