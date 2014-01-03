Каковы причины повышенного давления

Оптимальным считается давление, независимо от пола и возраста человека, 120/80 мм рт. ст. Высоким - давление больше 140/90. Причем в каждом десятом случае повышенное давление - симптом какого-то другого заболевания - состояний, сопровождающихся скачками давления. Такая гипертония называется симптоматической.

Игнорировать частое повышение давления нельзя. Помимо дискомфорта, связанного с головными болями, головокружением и тошнотой, гипертония может вызывать повреждение ряда органов (головной мозг, сердце, сосуды, глаза, почки) и нарушения в их работы. При повышенном давлении сердце работает с повышенной нагрузкой, что со временем приводит к увеличению или гипертрофии его стенок. Растет риск развития инсульта, ишемической болезни сердца (в частности инфаркта миокарда), хронической сердечной недостаточности, кровоизлияний в сетчатку глаза, заболеваний почек.

Причины повышенного давления бывают разные: их много и в каждом случае они могут быть индивидуальны. К сожалению, даже опытные врачи не всегда могут их определить без дополнительных методов обследования всего организма. Такая неопределенность, конечно, радовать не может. Но есть другая новость. Абсолютное большинство причин гипертонии – это факторы, которые зависят от вашего образа жизни, и вы можете на них повлиять!

Основные причины повышенного давления

Соль и жир. Первое правило диеты для гипертоника – исключить из меню пищу, содержащую много соли и жира. Может, лучше начать исполнять его прямо сейчас?

Лишние килограммы. Эта причина чаще всего сопровождает причину № 1. Больше масса – больше крови, чтобы снабжать эту массу. А сосуды при этом шире не становятся, вот и приходится им работать под повышенным давлением.

Недостаток минералов. Для нормальной работы сердечного механизма необходимо иметь достаточное количество калия и магния в своем организме. Первый помогает выводить лишнюю соль и является проводником сердечного импульса, второй делает сердце сильнее и борется с образование тромбов.

Курение. Сигареты – злейший враг сердечнососудистой системы! Мало того, что в результате курения образуются тромбы, так еще и сосуды начинают неправильно работать. Здоровый сосуд будет расширяться при поступлении большего объема крови, «обкуренный», наоборот, сужается и нарушает работу всей системы.

Отсутствие физических нагрузок. Активный образ жизни снижает риск развития гипертонии на 20-50% по сравнению с «сидячим». Без нагрузки сосуды теряют свой тонус, и на них нельзя будет положиться в трудную минуту.

Стресс. Вот еще одна причина повышенного давления, которую вы можете контролировать. Особенную радость гипертонии вы доставляете, когда безрезультатно начинаете успокаивать себя сигаретой или содержимым холодильника.

Другие заболевания. Так как все в организме взаимосвязано, то различные неисправности в вашем организме могут привести и к повышению давления. Нарушения работы почек или надпочечников, печени, щитовидной железы, сахарный диабет – все это возможные причины высокого давления.

Наследственность. Все-таки наследственную предрасположенность к повышенному давлению нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, бывают случаи, когда какие-то анатомические особенности затрудняют кровоток и тем самым становятся причиной высокого давления.

Экология. Особенно актуально для жителей мегаполисов. Поэтому не упускайте шанса побыть на природе – это поможет держать давление в норме.

Итак, подведем итог - из всех вышеперечисленных факторов есть только один, на который мы никак не можем повлиять — наследственность. Все остальные поддаются нашему регулированию, поэтому здоровый образ жизни – отличное средство для профилактики гипертонии!

Но и последнее: при выявлении цифр повышенного артериального давления визит к врачу в любом случае крайне желателен.

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