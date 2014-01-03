Прогноз погоды на 2014 год от народного синоптика

Народный синоптик из Днепропетровска Валерий Некрасов прогнозирует ранее и очень жаркое лето в этом году.

«В 2014 году нас ожидают настоящие погодные качели: будет бросать, что называется, то в жар, то в холод», - сказал синоптик, пишет «Комсомольская правда в Украине».

Так, по его прогнозам, начало января будет умеренно теплым, Рождество порадует слабым "минусом", а с 11 января в Украину придет настоящая зима - со снегом и морозами.

Начало февраля будет "сырым", но затем ударят 20-градусные морозы. Холода пойдут на спад в третьей декаде, отметил Некрасов.

Впрочем, добавил народный синоптик, на ранний приход весны надеяться не стоит - начало марта будет морозным, до начала апреля продержится холодная дождливая погода, а 10-15 апреля и вовсе ожидаются заморозки. После наступит резкое потепление, и 1 мая будем уже ходить в футболках, обещает он.

Зато лето продлится четыре с половиной месяца. При этом максимальная температура в июле составит +32, а в августе аж +35.

Первая половина сентября также будет по-летнему теплой. В октябре наступит осень, а в ноябре - первые заморозки.

Из природных катаклизмов Некрасов предсказывает в этом году обильные ливни, град, сильные ветры. Засуха грозит Крыму и Херсонщине. Вместе с тем ожидается урожай яблок и абрикосов, а также грибов.

Источник: kp.ua