Рябина помогает противостоять остеопорозу

Плоды рябины - просто кладезь витаминов и фосфора. По содержанию каротина они превосходят морковь, а витамина С в них значительно больше, чем в яблоках. Особенно ценно содержание в них микроэлемента фосфора, без которого в человеческом организме невозможно полноценное усвоение кальция. Так что в борьбе с детским рахитом и женским остеопорозом рябина вполне может посоперничать с дорогими сортами морской рыбы.

Кроме того, в рябине много дубильных веществ и сорбиновой кислоты, обладающей очень сильными бактерицидными свойствами. По народным рецептам, ежедневное употребление хотя бы нескольких свежих ягод рябины помогает беременным женщинам избежать тяжелого токсикоза.

Высоко ценят специалисты и вкусовые качества рябины. Ее горьковатый вкус улучшает пищеварение и аппетит, легкая кислинка освежает и способствует перевариванию пищи, а небольшой вяжущий оттенок улучшает цвет кожи и способствует заживлению ранок.

Вот, собственно, на этих основополагающих свойствах и основано разнообразное применение рябины. Наиболее популярно ее использование при таких заболеваниях, как гипертония, атеросклероз, заболевания почек, плохая свертываемость крови. Сок рябины используют при геморрое, гастрите (с пониженной кислотностью).