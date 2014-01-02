Магнитные бури в январе 2014 года

Первый месяц 2014 года порадует нас относительным спокойствием. В январе Солнце потревожит нас лишь несколько дней, в остальное время метеообстановка будет спокойной.

Незначительные магнитные колебания ожидаются 3, 4, 10 и 14 января.

Геомагнитные возмущения на Земле происходят несколько раз в месяц из-за процессов, возникающих на Солнце, особенно в области темных пятен. Во время солнечных вспышек частицы плазмы с огромной скоростью вырываются в космос и, достигая нижних слоев земной атмосферы, вызывают бури на нашей планете.