Украинцы выбрасывают с новогоднего стола пищи на 200 грн

Объем пищевых отходов, которые украинцы выбрасывают после новогоднего стола, в денежном эквиваленте составляется порядка 199 грн с каждого праздничного стола, говорится в исследовании агентства AgriSurvey, текстом которого располагает УНИАН.

«Украинцы выбрасывают испортившихся продуктов на сумму, в среднем составляющую 199 грн или 18% от прожиточного минимума в 2013 году. В то же время ежемесячные пищевые отходы, например, британской семьи значительно выше, но их размер всего лишь 6% от прожиточного минимума британца», - отмечается в исследовании.

По информации социологов, объем потерь украинских домохозяйств равняется 4,8 кг салата «Оливье» в расчете на один новогодний стол. «В сумме это составляет 30,1 тысяч тонн «Оливье» в целом по стране», - цитируют авторы менеджера маркетинговых и социологических исследований AgriSurvey Анну Квит.

По ее словам, самыми экономными во время новогодних праздников являются люди зрелого и пожилого возраста, зато наиболее расточительными является молодежь, а также те, кто празднуют Новый год в больших компаниях.

Ранее агентство AgriSurvey отмечало, что вследствие порчи пищевых продуктов во время новогодних праздников украинцы потеряют около 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Проект государственного бюджета на 2014 год, который правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду, предлагает установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2013 года – 1,176 тыс. грн, с 1 июля – 1,207 тыс. грн, с 1 октября — 1,256 тыс. грн.