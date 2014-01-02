Завтра в Украине от -6° мороза до +8°

В пятницу, 3 января, по Украине температура будет колебаться от 6° мороза до 8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман, гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла; ночью в восточной части - 6-1° мороза, днем в большинстве западных областей, на юге Одесской области и в Крыму 3-8° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

По Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-0° мороза, днем - 0-2° тепла.