Семейные врачи в Украине получают 7 тыс - Минздрав

В Украине с этого года все врачи первичного звена будут получать надбавки за объем выполненной работы и ее качество.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, на последнем заседании в 2013 году Кабинет министров Украины принял постановление, которым в следующем году предусмотрены надбавки к заработной плате медицинским работникам первичного звена во всей стране. Ранее их получали только медики в пилотных регионах. Указанные надбавки будут выплачиваться не только за объем выполненной работы, но и за ее качество.

Постановлением также утвержден Порядок формирования фонда оплаты труды медицинских работников, которые оказывают первичную медицинскую помощь, и Порядок установления надбавок за объем и качество выполненной работы медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Принятие постановления позволяет формировать гарантированный фонд оплаты труды медработников, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Фонд включает в себя расходы на выплату надбавок за объем и качество выполненной работы и создаст предпосылки для улучшения медицинского обслуживания населения.

В пресс-службе напомнили, что в государственном бюджете на 2013 год на выплату надбавок медицинским работникам первичного звена по оказанию медицинской помощи в пилотных регионах было предусмотрено 250 млн грн, что позволило в среднем увеличить зарплату на 50-60%.

В частности, в Киеве на эти надбавки было предусмотрено 57,3 млн грн. На протяжении семи месяцев 2013 года они насчитывались 910 врачам первичного звена, средняя сумма повышения заработной платы которых составляла около 1040 грн. По сравнению с январем 2012 года, зарплата столичных врачей, которые работают на «первичке», в 2013 году возросла на 33,6%, у работников среднего медицинского персонала она увеличилась на 38,4%.

В среднем по Украине размер заработной платы врачей семейной медицины и общей практики составляет 6,5-7 тыс грн.