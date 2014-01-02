В Украине первым в 2014 году родился мальчик-богатырь

Мальчик по имени Тимофей стал первым рожденным в Украине в новогоднюю ночь, такие казаки весом в 4,5 кг в родильных домах рождаются нечасто, сообщает ТСН.

Рожденные в первые часы 2014 украинские дети особенные, уверены их родители, у них будет необычная судьба.

Медики отмечают, что все чаще украинки рожают второго и третьего ребенка. В праздничную ночь в родильном залы заполнены. А желающих родить скорые только и успевают подвозить.

При этом, говорят врачи, выдержано и гендерное равенство. На каждого мальчика - по одной девочке. В общем медики отмечают - тенденция имен для новорожденных, которые бы одинаково хорошо звучали на разных иностранных языках в Киеве растет.

Так, в новогоднюю ночь родились девочки с именами Эмили и Николь.