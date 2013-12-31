Уход за кожей в зимнюю пору

Защищать кожу лица следует, даже если вы даже надели шапку и два шарфа. Тело защищено от проникновения солнца одеждой, а лицо - нет. Даже в осенне-зимний период следует использовать лосьон для загара с фотоустойчивым фактором 30, и перед выходом на улицу наносить его на лицо, шею и грудь.

Не забывайте о руках, даже если вы держите руки в карманах, это все равно не значит, что они не нуждаются в уходе в зимний период времени. Ежедневно наносите крем для рук, чтобы предотвратить появление морщинок, пигментации и сухости.

Если вы ведете активный образ жизни, то крайне важно, перед утренней пробежкой, защитить кожу лица. Лучше всего использовать водостойкое и потоустойчивое солнцезащитное средство. Постарайтесь найти спортивное солнцезащитное средство. Эти средства специально разработаны таким образом, что при появлении пота они не смываются и что важно не попадают в глаза.

Если вы ведете очень активный образ жизни, то солнцезащитный фактор лосьона должен быть от 30 и выше. Это особенно относится к тем людям, которые занимаются зимними видами спорта.

Помните, что предотвратить какое-либо заболевание всегда легче и дешевле, чем его лечить. Следует один раз в год проверяться у дерматолога, не важно, сколько вам лет и что вы думаете о состоянии вашей кожи. Меланома - вид рака кожи, который легко поддается лечению, если заболевание обнаружено на ранней стадии. Вдобавок к этому, некоторые незначительные (на ваш взгляд) повреждения кожи, могут быть весьма серьезными, и требует немедленного лечения.