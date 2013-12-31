Натуральные масла лучше кремов

Косметолог Светлана Гайдар говорит, что натуральные масла значительно эффективнее кремов. А главное - натуральные.

"Если считать, что в креме есть много дополнительных веществ, то можно сказать, что покупать масла для рук, тела, век даже экономнее. Ведь надо всего капельку и бутылочки хватает на долго. И мы не переплачиваем за ароматизаторы, растворители, которые являются в кремах с содержанием тех же масел, - говорит специалист. - Единственным недостатком масел является то, что они могут оставлять жирный блеск на теле. Тогда надо просто после каждого нанесения промокать лицо, руки и тело бумажными салфетками или полотенцами."

Какие масла для чего использовать, говорит далее.

"Я лично выбираю для себя розовое, жожоба, алоэ вера, виноградных косточек, сезамовое, оливковое. Розовае очень ароматное но дорогое. Его применяю только для лица и шеи. Хорошо омолаживает, придает коже свежести и шелковистости. Его наносить - одно удовольствие. Алоэ-вера хорошо залечивает ранки и следы от прыщей и пятна. Однако учтите, что алоэ сильно вытягивает недостатки зсердины. Поэтому все угри могут вдруг повылезать наверх. Однако со временем это хорошо очистит кожу."

Масло виноградных косточек прекрасно увлажняет тело и руки, можно брать его и к лицу. То же самое назначение сезамового, или кунжутного, масла. Такое же - и оливкового .

"Масло жожоба - это чудотворный средство. Оно идеально превращает кожу вокруг глаз. Эго можно наносить и на волосы. Для этого капельку разотрите между пальцами ладоней и проведите только вымытых и высушенном волосах, вкладывая прическу. Волосы станут блестящими, гладкими. И еще хорошо излечивает угри и прыщи."

Также как маску для волос используют репейное масло - против выпадения, оливковое - для красоты и блеска, миндаля и жожоба - для роста. А для лечения и оздоровления ослабленного берут масло Амла. Это масло индийского крыжовника, который является крупнейшим источником витамина С. Однако это масло можно приобрести только в интернет-магазинах.

"Масла не только увлажняют и удерживают влагу, они питают ее массой витаминов и и мнералив, поэтому омолаживают, - продолжает Светлана Андреевна. - Но если кожа лица жирная, перед использованием масел, лучше посоветоваться с врачом. Для жирной подойдут масла из розмарина, мяти, кедра, имбиря, можжевельника, мелиссы, тимьяна, сосны, эвкалипта."

Косметолог советует попробовать касторовое масло, которое знают как касторка . Она также имеет массу пользы для волос и кожи вокруг глаз. Однако очень вязкая и ее трудно смывать.

"Однако при ежедневном втирании в веки и ресницы в течение трех месяцев заметно удлиняет ресницы и делает их гуще. Не забывайте, что увлажнять нужно и губы. Наносите на них любую масла, которая вам нравится. Также растительные масла - идеальные для кожи малышей," - добавляет косметолог.

gazeta.ua