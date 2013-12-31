Как избежать пищевого отравления во время праздников

Огромное количество людей ежедневно сталкивается с пищевыми отравлениями. Особенно актуальна эта проблема в праздничные дни. Поэтому во время праздников следует помнить об основных симптомах и первой помощи при отравлении. Ведь своевременное лечение не только ускорит выздоровление, но и застрахует от тяжелых последствий.

Пищевые отравления – это заболевания, возникающие при употреблении продуктов, ядовитых по своей природе, либо содержащих бактериальные яды, или загрязнённых ядовитыми примесями.

Во влажной, теплой и питательной среде бактерии и микробы быстро размножаются. Пищевые отравления можно условно разделить на две группы: бактериальные (пищевые токсикоинфекции) и небактериальные (химическими веществами, ядовитыми грибами и травами, ядовитой рыбой). Антисанитария, несоблюдение правил гигиены при хранении и упаковке продуктов питания - вот самые распространенные причины пищевых отравлений. Симптомы пищевых отравлений чрезвычайно разнообразны: боли в желудке, рвота, тошнота, высокая температура и даже почечный, печеночный и неврологический синдром.

Очень многие люди пытаются определить пригодность продуктов по их внешнему виду или запаху. Правда, далеко не всегда ингредиенты блюд, содержащие микробы, меняют свой вкус, цвет, запах или консистенцию. В результате в пищу употребляются некачественные продукты. При покупке и последующем хранении еды в холодильнике нужно знать, что готовые и сырые продукты должны быть отделены.

Самая распространенная ошибка многих хозяек – медленное размораживание мяса и мясных полуфабрикатов при комнатной температуре. В то время, когда мясо внутри еще заморожено, на его поверхности начинают активно размножаться патогенные микроорганизмы. Мясо нужно размораживать или в холодильнике, вне морозильной камеры, или в микроволновой печи. Мясо необходимо во время приготовления тщательно подвергать термической обработке. Крайне не рекомендуется употреблять в пищу плохо прожаренное мясо с кровью.

Также многие люди предпочитают употреблять яйца в сыром виде, будто так они приносят больше пользы. Однако в таком случае очень высокий риск заражения сальмонеллезом. Более того, даже перед приготовлением яиц их скорлупу необходимо мыть.

Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, если они находились при комнатной температуре более двух часов. Даже если вкус и внешний вид продуктов не изменились, они могут быть испорченными и представлять угрозу для здоровья человека.

Пищевое отравление на праздник всегда неприятно, какими бы незначительными не были его симптомы. Даже обычное несварение желудка вполне может испортить настроение и веселую атмосферу праздника, а тяжелое пищевое отравление привести к необходимости обращения к врачу в срочном порядке. Поэтому, чтобы избежать пищевого отравления и не портить праздник ни себе, ни близким, необходимо позаботиться о том, чтобы праздничные блюда на вашем столе были не только вкусными, но и безопасными для здоровья.

Маленьким детям, людям пожилого возраста и беременным женщинам рекомендуется немедленно обратиться к врачу при появлении первых симптомов пищевого отравления. Лечение отравления необходимо также в том случае, если симптомы не исчезают в течение долгого времени. Своевременное обращение за медицинской помощью избавит вас от многих неприятных последствий пищевого отравления.

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