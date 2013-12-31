Сердечный бальзам укрепит сердце. Рецепт

«Сердечный бальзам» - так называется простое в приготовлении средство, которое помогает быстро и эффективно улучшить работу сердца.

Этот бальзам полезен для людей, страдающих стенокардией, аритмией, ишемической болезнью сердца, отдышкой, загрудинными болями.

Для приготовления этого замечательного средства вам потребуется литром белого или красного натурального вина залить десять стеблей петрушки и добавить к полученной смеси две-три столовые ложки яблочного уксуса. Полученную массу нужно прокипятить на малом огне в течение десяти минут, после чего добавить в средство триста граммов меда и прокипятить его еще в течение трех-четырех минут. Принимать данный бальзам нужно три раза в день по одной столовой ложке.