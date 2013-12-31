От похмелья не поможет ни один препарат - нарколог

Медики советуют встретить Новый 2014 в трезвости.

Как передает корреспондет УНИАН, главный врач наркологической клиники «Социотерапия» Владимир Ярый отмечает, что особенно это касается людей, которые имеют химическую зависимость от алкоголя.

«Нужно знать, если такой человек выпьет, хоть небольшую рюмку, она напьется допьяна. Поэтому я обращаюсь к близким и родственникам людей, имеющих проблемы с алкоголем - от вас зависит очень многое. Если близкий человек принимает любые алкогольные напитки более двух дней, следует срочно обратиться в Киевскую городскую станцию скорой медицинской помощи по телефону 103 и вызвать скорую наркологическую помощь. Это избавит вас от психологических и эмоциональных страданий, во-вторых спасет жизнь близкого вам человека», - отметил нарколог .

На просьбу порекомендовать средства, помогающие при похмелье, нарколог отметил, что ни один из известных или рекламируемых средств на самом деле не помогут, только снимут симптомы.

«Я не знаю каких-либо веществ ни из народной медицины, ни из других источников. Я очень негативно отношусь к средствам, которые сегодня активно рекламируются в СМИ. Это не лекарственные препараты, это определенные вещества, которые якобы должны избавить человека от похмелья. Существует единственный способ, чтобы человек наутро не страдал от похмелья - не пить», - отметил Яровой .

Относительно такого популярного в народе средства как рассол, медик отметил, что для человека с болезнями сердечно-сосудистой системы, пить его очень опасно .

«Для сердечно - сосудистой системы алкоголь является ядом. Никакой пользы для сердца от алкоголя нет», - подчеркнул медик.